Над 10 машини обработват рисковите участъци по пътищата във Варна

Булфото

Над 10 машини обработват с луга рисковите участъци по пътищата във Варна, съобщиха от общинската администрация.

Сред тях са пътят за село Каменар, високите участъци на квартал "Владислав Варненчик" и пътят за квартал "Виница".

Приоритетно се обработва и Аспаруховият мост.

Дежурен екип следи ситуацията с пътната настилка. Мостът се обработва против заледяване, когато температурите паднат под 4 градуса, каза кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов. Районът има сключен договор с фирма, която отговаря за зимната поддръжка на улиците, добави той, цитиран от Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!