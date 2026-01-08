Над 10 машини обработват рисковите участъци по пътищата във Варна
Булфото
Над 10 машини обработват с луга рисковите участъци по пътищата във Варна, съобщиха от общинската администрация.
Сред тях са пътят за село Каменар, високите участъци на квартал "Владислав Варненчик" и пътят за квартал "Виница".
Приоритетно се обработва и Аспаруховият мост.
Дежурен екип следи ситуацията с пътната настилка. Мостът се обработва против заледяване, когато температурите паднат под 4 градуса, каза кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов. Районът има сключен договор с фирма, която отговаря за зимната поддръжка на улиците, добави той, цитиран от Радио Варна.
