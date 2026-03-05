реклама

Над 100 български туристи са блокирани в Малдивите

05.03.2026 / 08:42 3

Стопкадър Нова Тв

Критична ситуация с с българи в екзотична островна държава.

Над 100 български туристи, заминали на екскурзия в Малдивите, вече шести ден не могат да се приберат у нас. Причината са отменени полети и липса на свободни места след ескалацията на конфликта в Близкия изток, която доведе до сериозни смущения във въздушния трафик в региона.

Част от блокираните наши сънародници сигнализират, че изпитват сериозни затруднения и от неочакваните разходи за престой.  Освен това има хора с хронични заболявания, които остават без лекарства.

„Полети на практика няма. Има много малко до други азиатски страни, които обаче не ни гарантират прибиране”, заяви за Нова Тв Величка Димитрова.

„Авиокомпанията, с която сме пристигнали, не предоставя ваучери за хотел. Туристическата агенция следи положението, презаверява ни билетите за други дати, но за съжаление билетите се анулират ден за ден. Никой не е излетял с презаверения билет”, казва Величка Димитрова.

Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството. Опциите ни са нулеви, допълни тя.

0
0
MrBean (преди 4 минути)
Рейтинг: 214186 | Одобрение: -1449
До Шри Ланка има по 2-3 самолета дневно,за около 1,30 час си в страна в която има БГ посолство,лекарства,...комари...
1
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 579713 | Одобрение: 111013
Забавачка, забавачка и накрая плачка !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
1
MrBean (преди 37 минути)
Рейтинг: 214186 | Одобрение: -1449
Така,явно не ства въпрос за екскурзия по смисъла на закона за туризма.Всички организирани туристи ,тоест екскурзия с туроператор, се извозват дори от Дубай и Оман...Свободните пътници са си избрали такива услуги.ТАка ,че ще се намери начин ,ама кога.

