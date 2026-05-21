Над 100 деца участваха във втората демонстративна регата "Млад гребец" във Варна

снимка: Община Варна

За втора поредна година в двора на Начално училище „Васил Левски“ във варненския район „Аспарухово“, се проведе демонстративната гегата „Млад гребец“ – организирана от Спортно-гребен клуб „Черно море със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Над 100 малчугани демонстрираха своите умения и спортен дух на гребните тренажори под контрола на главния треньор в клуба Йорданка Ненова, която даваше ценни указания на момчетата и момичетата от IV клас.

Надпреварата „Млад гребец“ е отлична възможност за учениците да развият уменията си в гребните спортове и екипната работа, като се включат в националните спортни инициативи. Традицията на състезанието подчертава спортния хъс и мотивацията на най-малките любители на този красив спорт.

Заместник-председателят на СГК „Черно море“ Мирослав Димитров, връчи специална купа на директора на учебното заведение Стела Петрова, а всички участници в спортния празник получиха медали, грамоти и тениски с логото на клуба - осигурени от общинската спортна дирекция.

