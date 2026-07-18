Над 100 домове бяха унищожени при пожар в Норвегия

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Над 100 домове бяха унищожени при масивен пожар в Норвегия, югозападно от столицата Осло, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тази сутринта регионалната пожарна служба заяви, че пожарът в град Крокстаделва е под контрол, съобщи новинарската агенция Норвежко телеграфно бюро.

Около 400 души са евакуирани. Няма съобщения за сериозно ранени.

Все още не е известно как е възникнал пожарът.

Редактор "Екип на Петел",

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