Над 100 домове бяха унищожени при пожар в Норвегия
Кадри Youtube
Над 100 домове бяха унищожени при масивен пожар в Норвегия, югозападно от столицата Осло, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Тази сутринта регионалната пожарна служба заяви, че пожарът в град Крокстаделва е под контрол, съобщи новинарската агенция Норвежко телеграфно бюро.
Около 400 души са евакуирани. Няма съобщения за сериозно ранени.
Все още не е известно как е възникнал пожарът.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!