Над 100 души са арестувани в Косово по подозрение за манипулация на вота

Над 100 души са били арестувани в Косово по подозрение, че са фалшифицирали резултатите от парламентарните избори, проведени на 28 декември, за които беше разпоредено пълно повторно преброяване, съобщи днес прокурорът на Призрен Петрит Криезиу, цитиран от Франс прес, предаде БТА

„Става дума за организирана и целенасочена акция за подправяне на резултатите и волята на гражданите“, заяви той на пресконференция. „Към момента имаме 109 задържани лица за престъпленията фалшифициране на изборни резултати, натиск и заплахи, както и за активна и пасивна корупция“, добави той.

Според него общо над 68 000 бюлетини са били подправени по време на парламентарните избори, спечелени от партията на досегашния премиер Албин Курти

Над 100 служители, ангажирани от Централната избирателна комисия по време на изборите на 28 декември, са били привикани за разпити в южния косовски град Призрен, съобщи по-рано днес косовският сайт "Призрен Поуст".

Изданието информира също, че в рамките на акция на полицията и прокуратурата в Призрен е арестувано лице, заподозряно в оказване на натиск и плащане на подкупи във връзка с изборния процес. Според негови източници, арестуваният е Гранит Пакаризи, син на брат на кандидата за депутат Фетах Пакаризи. Подозренията са свързани с незаконни действия, включващи натиск и подкупи, за които се предполага, че са повлияли на процеса на гласуване.

Главният прокурор на Призрен Петрит Криезиу е упълномощил писмено косовската полиция по своя инициатива да идентифицира отговорните лица и да предостави съответните доказателства, включително протоколи и подписи, се казва в материала.

Главната прокуратура в Призрен обяви, че е наблюдавала процеса на преброяване на гласовете отвън и че с наближаването на края на преброяването са установени очевидни злоупотреби по време на преброяването на гласовете в политическите субекти в региона на Призрен. Според прокуратурата, след преброяването в някои избирателни секции са наблюдавани разлики между бюлетините и преброените гласове за кандидатите в политическите субекти, което поражда сериозни съмнения за злоупотреба с гласове.

Прокуратурата подчерта, че манипулирането на гласовете и фалшифицирането на избирателни документи представляват престъпления и че тези случаи ще бъдат разглеждани безкомпромисно.

Според обявените предварителни резултати лявото националистическо Движение „Самоопределение“ печели близо 50 процента от гласовете на изборите на 28 декември.

