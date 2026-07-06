Над 100 хиляди менте стоки заловиха за последния месец на "Капитан Андреево"
снимка: Агенция "Митници"
Пълни с ментета и недекларирани стоки са складовете на Агенция „Митници“. На ГКПП „Капитан Андреево“ само за последния месец са задържани над 100 000 ментета. Много от тях са различни спортни стоки и екипи на футболни отбори заради Световното първенство.
При последните два случая от товарни коли са конфискувани над 16 000 артикула – дрехи, обувки, чанти и други, съобщи началникът на граничния пункт Георги Господинов, цитиран от БНТ. Всички те ще бъдат унищожени, след като бъдат уведомени правопритежателите. Срокът за унищожаване на незаконни стоки е 2 месеца.
Това са стоки с неизвестен произход, в чието производство са вложени материали със съмнително качество. Освен че са евтини, тези стоки може да бъдат и опасни. Ежемесечно има по няколко процедури за унищожаване на тези нелегални стоки.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!