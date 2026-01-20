Над 100 коли и камиони се нанизаха във верижна катастрофа на снега в Мичиган

Кадър CNN

Повече от 100 превозни средства, включително няколко влекача, бяха замесени в катастрофа на междущатска магистрала 196 в западен Мичиган на фона на снежна буря, предаде CNN.

Властите заявиха, че ще отнеме часове, за да се разчисти пътят, който беше затворен и в двете посоки в продължение на километри.

Интензивни снежни ленти, подобни на езерен ефект, заливат района и създават опасни условия за пътуване.

