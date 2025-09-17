Над 100 състезатели се включиха в регата „Черно море“

Снимки Община Варна

Над 100 състезатели се включиха в третото издание на станалата вече традиционна регата по академично гребане „Черно море“, която се проведе в акваторията на Варненското езеро.

На гребна база „Сия Нейкова“ в морската столица своите умения показаха представители на четири клуба – ГК „Черпоков“ (Пловдив), ГК „София“, гостите от Турция „Авджилар“ (Истанбул) и домакините от СГК „Черно море“ (Варна). Те премериха сили в 8 дисциплини, разделени в 4 възрастови групи.

Събитието бе уважено и от много славни ветерани, сред които бяха и част от легендарната четворка с рулеви от олимпиадата в Монреал 1976 г, Капка Панайотова и Рени Йорданова Плачкова, завоювали сребърните медали.

Регатата премина при отлична организация за което заслугата е на ръководството на СГК „Черно море: Снежанка Георгиева, Мирослав Димитров и главния треньор на клуба Йорданка Ненова. Те заедно с общинската спортна дирекция осигуриха и медали за призьорите в отделните дисциплини.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!