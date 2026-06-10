Над 100 тона отпадъци събрани във Варна по време на кампанията "Да изчистим България заедно"

снимка: МОСВ

Над 1400 тона отпадъци са събрани и извозени до регионалните депа по време на тазгодишната кампания на bTV „Да изчистим България заедно“. В инициативата са се включили близо 18 000 доброволци, които са почистили 1500 места в страната. Това сочат обобщените данни на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), които събираха и обработваха информацията за резултатите от кампанията.

Хиляди граждани от различни населени места в страната се включиха активно в почистването. Сред тях бяха и служители от системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Най-голямо количество отпадъци са събрани на територията на РИОСВ Пловдив – близо 277 тона, следвана от РИОСВ Бургас – над 222 тона и РИОСВ Благоевград – над 138 тона.

Данните от останалите инспекции показват: РИОСВ Стара Загора – близо 115 тона, РИОСВ Варна – над 100 тона, РИОСВ Пазарджик – близо 100 тона, РИОСВ София – близо 92 тона, РИОСВ Русе – над 72 тона, РИОСВ Смолян – близо 72 тона, РИОСВ Монтана – близо 56 тона, РИОСВ Хасково – над 41 тона, РИОСВ Шумен – над 33 тона, РИОСВ Велико Търново – близо 27 тона, РИОСВ Враца – близо 24 тона и РИОСВ Плевен – над 12 тона.

Най-много участници са се включили на територията на РИОСВ Русе – 3699 души, следвана от РИОСВ Стара Загора – 2140 души и РИОСВ Смолян – 1792 души.

С финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) бяха осигурени чували за събиране на отпадъците. Чувалите бяха в три цвята – жълт, зелен и черен, за разделно събиране на отпадъците: жълтите – за хартия, пластмаса и метал, зелените – за стъкло, а черните – за друг вид битов отпадък. И тази година МОСВ оказа съдействие общините да бъдат освободени от дължимите отчисления и обезпечения за количествата депонирани отпадъци, събрани по време на кампанията.

Кампанията отново показа, че когато институции, местна власт, бизнес и граждани работят заедно, резултатите са видими и допринасят за по-чиста и по-добра околна среда.

Редактор "Екип на Петел",

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