Над 100 ветерани участваха в турнира "Варна"

Община Варна

Приключи първият национален турнир по лека атлетика за ветерани „ Варна“, който се проведе в рамките на два състезателни дни във Варна. В първия ден надпреварата се състоя на стадион „Младост“ и включваше дисциплините от бяганията, а във втория ден участниците премериха сили в хвърлянията и скоковете на стадион „Локомотив“.

Сред официалните гости бяха Юрджан Ахмед – директор на ОП „Спорт – Варна“, и Пенка Анастасова – старши експерт от Дирекция „Спорт“ към Община Варна, които бяха удостоени със специални медали в знак на признателност за тяхната подкрепа.

Официално приветствие към състезателите отправи Жана Кръстева, председател на варненския клуб по лека атлетика за ветерани ЛСКВ „Атлетик 2002“ и организатор на турнира. Главен съдия на надпреварата бе Димчо Радев, асистиран от Атанаска Ангелова от ЛСК „Виктория“.

В състезанието взеха участие над 100 ветерани от Варна, Силистра, Бургас, Габрово, Добрич, Ямбол и Пловдив, като турнирът премина с дух на спортсменство, приятелство и взаимно уважение.

Турнирът бе организиран в памет на лекоатлети, деятели и съдии, оставили своя принос в развитието на спорта. Всички участници получиха медали с логото на турнира и грамоти, удостоверяващи техните лични резултати и участие.

Дебютното издание на проявата, постави силно начало на нова традиция, която насърчава активния начин на живот, дълголетието и общността сред лекоатлетите ветерани в България.

