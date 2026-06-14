Над 1000 изпълнители, нестинарски танци и вход свободен на фолклорния фестивал в Девня

Снимка "Фолклорна палитра"

Повече от 1000 танцьори, певци и инструменталисти ще изпълнят парк „Разсадника“ в Девня на 20 юни, за да станат част от осмия фестивал „Фолклорна палитра“.

Традиционният празник на българското народно творчество ще събере изпълнители от всички краища на страната, които ще представят на три сцени фолклорните традиции на различните етнографски области и ще мерят майсторството си в конкурсната програма на фестивала. И тази година три журита ще оценяват изпълненията на участниците на всяка от сцените, за да излъчат победители в категориите за народни хора, разработка на хоро, групи за автентичен фолклор, надиграване по двойки, певчески групи и индивидуални изпълнители.

Както винаги, входът за фестивала ще е свободен за всички зрители.

Фолклорният празник ще започне в 09:30 часа с откриването на фестивала, а стартът на конкурсната програма ще бъде даден в 10:00 часа. След края на състезателния маратон, ще започне вечерното веселие, изпълнено с български дух, настроение и любими народни песни в концерта на Пепи Христозова - едно от водещите имена на новото поколение народни певци, популярна с изпълненията си на българския и балканския фолклор.

Специален акцент на вечерта ще бъдат впечатляващите нестинарски танци върху жарава, които ще закрият осмия фестивал „Фолклорна палитра“.

Редактор "Екип на Петел",

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