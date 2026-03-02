Над 1000 са блокираните български туристи в Дубай

Кадър Youtube

Най-голям е броят на блокираните български туристи в Дубай, като там се намират над хиляда наши сънародници, а в държавите, които са засегнати от военния конфликт в Близкия изток те са над 1200 - 1250 човека. Това съобщи днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева пред БНР.

Георгиева допълни, че Министерството на туризма (МТ) е в непрекъснато комуникация с туроператорските фирми и броят на засегнатите се променя непрекъснато. Служебният министър акцентира, че има и индивидуални туристи, за които МТ също получава информация.

Имаме и българи, които са тръгнали и са се качили на круизен кораб и се намират в пристанище на Дубай, каза тя.

Туристите трябва да бъдат в хотелите, да не излизат на улицата в името на сигурността им и да следват разпорежданията на местните власти, препоръча служебният министър.

По думите ѝ се обмислят различни планове, включително и план за евакуация на туристите, когато се отвори коридор във въздушното пространство.

