Над 1000 случая на ебола в ДР Конго за 10 дни

Пиксабей

Над 3 000 случая на ебола, включително 1 354 починали, са регистрирани в Демократична република Конго (ДРК) от началото на епидемията, съобщиха вчера властите. Прагът от 2000 случая беше преминат в средата на юли, отбелязва Франс прес.

ДРК се сблъсква с взрив от ебола в източната част на страната — регион, обхванат от конфликти от над 30 години, предаде БТА.

Вирусът на ебола, който се предава чрез контакт с телесни течности и причинява хеморагична треска, е отнел живота на над 15 000 души в Африка през последните 50 години. Най-смъртоносната епидемия в ДРК доведе до около 2 300 смъртни случая от 3 500 заразени в периода от 2018 до 2020 г.

17-ата епидемия в ДРК, обявена официално на 15 май, е причинена от щама бундибугио, за който няма нито ваксина, нито лечение.

Вчера бяха потвърдени 3 075 случая в пет провинции на страната, броят на починалите е 1354, според данните, публикувани от властите.

Прагът от 2 000 потвърдени случая беше преминат на 15 юли.

Властите заявиха в доклада си, че "наличните данни позволяват по-прецизно проследяване на развитието на случаите и смъртните случаи" благодарение на подобрението в откриването и потвърждаването на случаите.

Епицентърът на кризата, която може да продължи няколко месеца, се намира в Итури — североизточна провинция, граничеща с Южен Судан и Уганда, в която са концентрирани близо 90% от случаите, по данни на СЗО.

През последните дни в няколко болници бяха наблюдавани стачни действия на персонала, ангажиран в борбата с епидемията, който настоява за изплащане на заплатите си.

Здравни експерти и организации се мобилизираха за бързо разработване на ваксини и лечения срещу щама бундибугио. Експериментална ваксина, насочена специално към този щам, беше поставена на първия доброволец в петък, съобщи Оксфордският университет.

Няколко други експериментални ваксини срещу бундибугио също са в процес на ускорена разработка с цел навлизане в клинични изпитвания, а два потенциални метода за лечение са в процес на подготовка.

Редактор "Екип на Петел",

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