Над 1000 жерава загинаха от птичи грип край Берлин

Над 1000 жерава са загинали вследствие на мащабна епидемия от птичи грип в близост до Берлин, съобщиха природозащитниците, открили телата на птиците, предаде ДПА.

Телата на общо 839 жерава са преброени от неделя до днес в района на водоемите около Линум, на около 30 километра северозападно от Берлин, заяви за ДПА Норберт Шнеевайс, ръководител на Центъра за опазване на видовете в природен парк "Ринлух". Блатата и езерата около неголямото селище Линум са част от природния парк.

Шнеевайс предполага, че загиналите от болестта птици може да надхвърлят 1500. Координиран от специалиста екип продължава да обхожда по-труднодостъпните и дълбоки водоеми в района.

„Все още сме заобиколени от умиращи птици“, каза Шнеевайс, който се занимава с опазването на жеравите от години. Хората, които помагат за събирането на телата и работят от няколко дни, са „напълно оборудвани от глава до пети“, каза той и уточни, че те трябва да се дезинфекцират след работа.

„Ситуацията е драматична за жеравите, но и изтощаваща за помощниците“, добави той. „Това вече е масова смъртност. Нужна ни е професионална подкрепа“, посочи Шнеевайс в предходно интервю за германското Radio Eins.

В района е използван дрон за оценка на ситуацията, а екипът е поискал помощ от пожарната. Местните власти разчитат техническа подкрепа да бъде осигурена от държавните органи.

Всяка година десетки хиляди жерави, по пътя си към своите зимовища на юг, спират в провинция Бранденбург, разположена в североизточната част на Германия, около федералната столица Берлин.

Природозащитниците се притесняват, че и други видове могат да бъдат засегнати, включително гарвани и хищни птици, които се хранят с мърша в района, предаде БТА.

