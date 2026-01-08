Над 11 хиляди домакинства в Румъния са без ток заради лошото време

Пиксабей

11 250 домакинства в окръзите Алба, Марамуреш, Сълаж, Прахова и Клуж са без ток заради усложнената метеорологична обстановка в Румъния, съобщи министърът на енергетиката на страната Богдан Иван, цитиран от местните медии.

„Бяха извършени 5288 интервенции на екипи, мобилизирани са 341 екипа на терен, с 911 специалисти. Използвани са 45 генератора, шест снегопочистващи машини, кранове, специални превозни средства, дронове и дори снегоход, защото голяма част от интервенциите са направени в много труднодостъпни райони. Основният проблем е достъпът, пътищата, които не бяха отблокирани“, обясни той на пресконференция, предаде БТА.

Ресорният министър обеща електроснабдяването да бъде възобновено до края на седмицата, но също така предупреди, че са възможни нови аварии и прекъсвания предвид прогнозата за времето. Според местните метеоролози от неделя в страната ще настъпи сериозно застудяване и температурите няма да надхвърлят нулата.

Богдан Иван увери, че се работи за осигуряване на газа, необходим за увеличаване на потреблението.

„От следващата седмица минималните температури ще бъдат между -10 и -15 градуса. Това ще доведе до увеличение на потреблението на природен газ на национално ниво с приблизително 20 процента, до 57-58 милиона кубически метра на ден. Резервоарите ни с газ са пълни на 70 процента, доста над средното за Европа, което е 58 на сто. Започнахме този процес още от лятото заедно с пазарните оператори и (румънската компания) Трансгаз“, уточни министърът.

Междувременно лошото време предизвика проблеми и с железопътния трафик, където са регистрирани закъснения с по четири-пет часа. Най-затруднено е движението на влакове в Крайова и Тимишоара. Държавните железници са предоставили дизелови локомотиви в подкрепа на оперативните интервенции.

Букурещ също осъмна заснежен за първи път през тази година и това допълнително усложни натоварения трафик в първия учебен ден за 2026 г.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!