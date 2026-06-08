Над 11 вторични труса след мощния трус във Филипините, има жертви и разрушения

Пиксабей

В рамките на два часа след мощното земетресение, което разтърси Филипините са регистрирани най-малко единадесет вторични труса. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Според данните силата на тези трусове е варирала от 4,8 до 6,5 по скалата на Рихтер.

През този период са регистрирани не по-малко от три земетресения край бреговете на Индонезия с магнитуд от 2,6 до 4,3 по скалата на Рихтер, пише "Фокус".

По-рано EMSC регистрира земетресение с магнитуда 8,1 край бреговете на остров Минданао. По-късно показателят бе преразгледан до 7,8 по скалата на Рихтер.

Според данни на Manila Times, най-малко трима души са загинали, а още няколко са получили наранявания. Няколко сгради са срутение след трусовете.

Институтът по вулканология и сеизмология на Филипините обяви опасност от цунами.

Редактор "Екип на Петел",

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