Над 11 земетресения разтърсиха Албания

кадър: EMSC

Над 11 земетресения са регистрирани в Албания, като най-силният трус е бил с магнитуд 4.0 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е било на 77 км южно от Елбасан, 16 км югозападно от Чороводе, на дълбочина едва 2 км. Земетресението е регистрирано в 00:59 часа местно време (01:59 часа българско време).



Последвали са 10 труса с магнитуд от 3.9 до 2.0 по скалата на Рихтер, като послединият е от 2.6 по Рихтер, той е регистриран в 07:08 часа местно време.

