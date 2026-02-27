Над 120 учители от Варна и Провадия се включиха в кампанията "Моето първо работно място"
Пекселс
Регионалният съвет на КНСБ във Варна реализира две обучения на педагози в рамките на националната образователна кампания „Моето първо работно място“. Обучени бяха над 120 учители от общините Варна и Провадия.
Инициативата се осъществява съвместно със СБУ и Министерството на образованието и науката и е част от дългосрочна образователна програма, която се провежда ежегодно от 2012 г., съобщават от КНСБ.
Основният фокус на инициативата е учителите да предадат на зрелостниците, които предстои да навлязат за първи път на пазара на труда, ясна и практична информация относно своите трудови, социални и осигурителни права и отговорности.
На участниците бе представена и ролята на синдикалните организации, възможностите за защита на интересите на работещите, правото на сдружаване, както и значението на колективното трудово договаряне.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!