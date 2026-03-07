Над 1200 „маркови“ бижута задържаха на ТД Митница София

Снимки: Агенция "Митници"

1218 бижутерийни изделия със знаци на търговски марки задържаха в навечерието на 8 март служители на Териториална дирекция Митница София при проверка на пощенска пратка от Китай.

На 26 февруари служители на сектор „Митнически оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при Териториална дирекция Митница София селектират за проверка като рисков колет с тегло 10 кг със страна на произход – Китай. В придружаващите документи, представени пред митническите органи, стоките в пратката са описани като „Бижутерийна имитация от неръждаема стомана“ с изпращач китайско дружество до получател - фирма в България.

В рамките на предприетите контролни действия митническите служители установяват 1218 гривни, пръстени, обеци и колиета, всички с обозначения на две световноизвестни търговски марки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на права върху интелектуалната собственост стоките са задържани. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!