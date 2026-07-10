Над 13 млн. евро са платени онлайн за местни данъци и такси през първото полугодие на т.г.

Пиксабей

Над 13 млн. евро са постъпили за местни данъци и такси през първите шест месеца на 2026 г. чрез Системата за електронно плащане на Портала на електронното управление. Сумата е равна на всички плащания, извършени през Централния виртуален ПОС за местни данъци и такси за цялата 2025 г., съобщиха от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.



За сравнение, през 2024 г. чрез системата са били платени около 7 млн. евро за местни задължения.



Най-голям дял от онлайн плащанията от началото на годината са към Столична община, следвана от общините в Пловдив, Варна и Бургас. Четирите общини формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума, предаде "Морето".



Чрез Портала на електронното управление гражданите и фирмите могат да правят справки и да заплащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната, включително и просрочени задължения.



След регистрация в портала потребителите могат да направят проверка в раздел „Моето пространство“ – „Проверка на задължение за местни данъци и такси“. Системата автоматично показва наличните задължения и позволява тяхното плащане по реда на възникването им – от най-старите към по-новите.



От началото на 2026 г. се отчита ръст и при други електронни плащания. Чрез Централния виртуален ПОС терминал през първото полугодие са платени над 6 млн. евро за електронни фишове, наказателни постановления и фишове на МВР. За същия период на 2025 г. сумата е била над 5 млн. евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!