Над 14 души са участвали в смъртоносния побой над сина на маданския бизнесмен

Пиксабей

Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, каза пред БТА заместник-окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, който е наблюдаващ прокурор по делото. Той допълни, че това е посочено в експертната справка, тъй като все още няма изготвено заключение на съдебно-медицинската експертиза.

Днес в Окръжния съд в Смолян се разглежда мярката на четиримата обвинени за смъртта на 23-годишния К. К. Съдът ще се произнесе по делото в 15:30 часа.

Убийството е извършено в сряда вечерта в Мадан, след възникнал бой между две групи, като не става въпрос за поръчково убийство.

На въпрос от какво е причинена черепно-мозъчната травма – от удари, или от падане в реката, прокурор Атанас Илиев каза, че се въздържа да коментира категорично въпроса, тъй като черепно-мозъчната травма е съчетана политравма, съдържаща в себе си много елементи, и преди да има експертно заключение по съдебно-медицинската експертиза, не би могъл да отговори на въпроса.

„Делото е на 48 часа, но независимо от това над 300 страници материали има до момента и са разпитани множество свидетели“, каза прокурор Илиев. Вчера е привлечен четвърти обвиняем, като съучастник за извършеното убийство. Според прокуратурата събраните до момента доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.

По досъдебното производство е назначена тройна съдебно-медицинска експертиза на починалия, както още пет други медицински експертизи, ДНК, видео, лицево-идентификационни и още множество експертизи. „Както прокуратурата, така и разследването работят денонощно. Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя“, каза наблюдаващият прокурор.

По данни на прокуратурата в побоя са участвали над 14 души.

Прокурор Илиев се обърна към младите с думите да бъдат по-смирени, да решават споровете си по законосъобразни начини и да не влизат в конфликти, които по емоционални причини могат да прераснат в нещо изключително страшно.

Защитата на обвиняемите поиска налагане на по-лека мярка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!