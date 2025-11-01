Над 140 хиляди души участваха в днешния възпоменателен митинг в Нови Сад

кадър: Нова, архив

Между 140 000 и 160 000 души са участвали в днешния възпоменателен митинг по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, съобщават полицейски източници, цитирани от телевизия N1.

Вечерта преди годишнината хиляди граждани, сред които студенти, ветерани и мотористи, преминаха в шествие през центъра на града, развявайки знамена.

Студентите положиха венци и запазиха 16 минути мълчание пред гарата. Те си размениха университетски знамена и символично си предадоха ключовете на града, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!