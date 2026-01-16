Над 15 хиляди вече са регистриралите се в "За Президентска република"

Булфото

Над 15 хиляди са гражданите, регистрирали се в платформата prezidentska.bg на гражданското движение "За Президентска република", това каза Добромир Трифонов, координатор на движението за Пловдив град и Пловдив област. Той допълни, че гражданското движение "За Президентска република" инициира срещи с граждани в цялата страна, като вече преминаха срещите в Шумен, Ловеч, Стара Загора, Пловдив, тази вечер са в Хасково, ще има и в цялата страна, предаде БТА.

Добромир Трифонов каза, че за Пловдив и областта движението вече има подадени над 1300 заявления и поясни, че при тях няма членство, а се записват доброволци, които подкрепят каузата и се регистрират на платформата. По неговите думи процесът в страната се развива доста по-добре и в платформата вече има регистрирани над 15 хиляди заявления. Българите в чужбина са подали над три хиляди заявления и това ги мотивира още повече. Трифонов каза, че от следващия месец предвиждат такива срещи в големите диаспори във Великобритания, Испания, Холандия и Германия.

Националният инициатор на гражданското движение "За Президентска република" Красимир Янков каза, че организират и обединяват „всички, които искат промяна на държавното управление и България да стане президентска република. Освен това искаме парламент от 120 члена, възможност за отзоваване на всички избрани, записване в Конституцията с право за насрочване на Национален референдум на президента в президентската република, както и да има ценз и образование за избираемите.“ На тези срещи е поставен и въпросът за избиране на областните управители, които в момента се назначават от министър-председателя. „Ние искаме да архивираме сегашната Конституция и искаме нова Конституция, която да регламентира функциите на институциите в президентската република и да отрази желанието на мнозинството български граждани, живеещи в страната и в чужбина“, каза Янков. Той допълни, че интересът на нашите съграждани извън страната е много голям.

Янков бе категоричен, че гражданското движение "За Президентска република" не е политическа партия и няма да се явява на избори. Нашата цел е да успеем и да обединим достатъчен брой хора, с които в рамките на три месеца да съберем изискуемите от закона 400 хил. подписа, а си поставяме и по-амбициозна цел - един милион подписа за иницииране на Национален референдум за смяна на системата на управление, на който народът да се произнесе дали иска република с парламентарно управление или президентска република.

Нашето желание е референдумът да се проведе по време на президентските избори, каза още Янков. По думите му в тази ситуация на хаос, пълна безотговорност, на абдикация на държавните институции от проблемите, хората ще се обърнат към търсене на решение. "Ние предлагаме промяна на правилата, нови правила, които да се спазват, нов ред какъвто има дори в съседна Румъния", каза Янков и допълни, че страните в ЕС, които са президентски републики, са четири - Румъния, Полша, Кипър и Франция.

Красимир Янков каза, че рефендумът ще е успешен, ако има повече участвали, отколкото на последните парламентарни избори и през 2027 г. бъде свикано Велико народно събрание, което да промени модела на управление.

