Над 150 души се включиха в петиция с искане на оставката на шефа на ВиК-Варна

Булфото

Над 150 души са се включили в петиция, в която се настоява за оставката на управителя на ВиК-Варна заради изпълнението на проекта по изграждане на канализация в местност Траката.

Това каза Делян Костадинов, представител на инициаторите на подписката, предаде Радио Варна.

Според него трябва да се направи ревизия на всички извършени дейности, за да се види дали е спазена технологията за поагане на тръби.

По думите му за некачественото извършената работа може да се съди по множеството пропаднали участъци, след като е прокарана канализацията.

Жителите на Траката имат съмнения, че положеният асфалт, с който предават завършените улици, не е с необходимата дебелина, каза Костадинов.

Те ще искат да се вземат проби както от асфалта, така и от слоя инертната маса под него.

Припомняме, вчера жители на местностите Траката и Св. Никола излязоха на протест заради състоянието на улиците.

От ВиК-Варна пък съобщиха, че са констатирали, че нарушената по време на изпълнението на водния цикъл инфраструктура в местност Траката не е възстановена с качество, достатъчно тя да бъде приета от тях.

Издадени са предписания на фирмата изпълнител, наложени са и глоби.

