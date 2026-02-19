реклама

Над 150 души се включиха в петиция с искане на оставката на шефа на ВиК-Варна

19.02.2026 / 15:56 1

Булфото

Над 150 души са се включили в петиция, в която се настоява за оставката на управителя на ВиК-Варна заради изпълнението на проекта по изграждане на канализация в местност Траката.

Това каза Делян Костадинов, представител на инициаторите на подписката, предаде Радио Варна.

Според него трябва да се направи ревизия на всички извършени дейности, за да се види дали е спазена технологията за поагане на тръби.

По думите му за некачественото извършената работа може да се съди по множеството пропаднали участъци, след като е прокарана канализацията.

Жителите на Траката имат съмнения, че положеният асфалт, с който предават завършените улици, не е с необходимата дебелина, каза Костадинов.

Те ще искат да се вземат проби както от асфалта, така и от слоя инертната маса под него.

Припомняме, вчера жители на местностите Траката и Св. Никола излязоха на протест заради състоянието на улиците.

От ВиК-Варна пък съобщиха, че са констатирали, че нарушената по време на изпълнението на водния цикъл инфраструктура в местност Траката не е възстановена с качество, достатъчно тя да бъде приета от тях.

Издадени са предписания на фирмата изпълнител, наложени са и глоби.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
MrBean (преди 12 минути)
Рейтинг: 210776 | Одобрение: -1479
Каква оставка ве!? Той е за пандиз доживот.Разката мамата на цялата област заради едното крадене и слугуване.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама