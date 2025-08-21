Над 150 състезатели в юбилейния 50-ти турнир по шахмат „Морско конче“

снимка: Община Варна

Над 150 състезатели от 5 държави се включиха в юбилейното 50-то издание на най-стария детски шахматен турнир в Европа – „Морско конче“, който се провежда в НСБ „Спорт палас“ край морската столица.

Организатор на събитието е ШК „Георги Даскалов“ с подкрепата на Община Варна. Участниците са разпределени в няколко възрастови групи: момичета и момчета до 8, 10 и 12 години, както и юноши и девойки до 14 и 16 г.

Турнирът се провежда по швейцарската система в 7 кръга, като контролата за игра е 90 минути плюс 30 секунди на ход на състезател.

Надпреварата бе официално открита от главния организатор Коста Ангелов, който получи специален плакет за юбилея, както и много от изтъкнатите ни шахматисти участвали в проявата като деца.

На церемонията присъстваха и новия почетен гражданин на Варна и участник на шахматни олимпиади Антоанета Георгиева – Драгашевич, както и председателят на клуба домакин Красимир Даскалов. Специален плакет с благодарност от организаторите получи и Дирекция „Спорт“ към Община Варна за дългогодишната подкрепа към събитието.

Турнирът завършва на 26 август /вторник/, с награждаване на призьорите в различните възрасти в 13.00 ч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!