Над 150 шофьори са хванати пияни или дрогирани зад волана за 5 дни

Снимка: МВР

От началото на тази седмица – понеделник, 15 декември, до тази сутрин, установените водачи, позволили си да седнат зад волана под въздействието на алкохол или наркотици са над 150.

Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция на брифинг, предаде БГНЕС.

Във връзка с наближаващите Коледно-Новогодишни празници и очаквания засилен трафик, Пътна полиция е предприела необходимите засилени мерки за безопасност на движението.

От началото на годината в сравнение с миналата година се отчита намаление на тежките пътнотранспортни произшествия.

С около 10% по-малко са ранените хора на пътя, загиналите са с 22-ма по-малко отколкото през миналата година, съобщи Близнаков.

Конкретно за София, СДВР ще има допълнителни екипи на входно-изходните артерии на града през следващите дни. Повече присъствие на полицаи ще има в големите търговски центрове.

Пътна полиция очаква засилен трафик още днес следобед, макар че най-натовареният ден се предвижда да бъде 23 декември, както и 24 декември, когато в часовете до обяд много столичани ще се отправят на път към близки и приятели в провинцията.

