Над 150 ученици и преподаватели от 13 държави участват в Европейската олимпиада по география във Варна

снимка: Община Варна

Във Варна бе официално открито дванадесетото издание на Европейската олимпиада по география (EGEO) с участието на над 150 ученици и техните ръководители от 13 държави – Азербайджан, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Казахстан, Кипър, Литва, Румъния, Словения, Сърбия, Чехия и Швейцария. Участниците бяха посрещнати с традиционната за страната ни церемония с хляб и сол и с музикален и танцов поздрав от ученици от школите на Общински детски комплекс – Варна.

Това е първото домакинство на България на международна ученическа олимпиада по география, като Варна е домакин на престижното състезание с финансовата подкрепа на Община Варна и Министерството на образованието и науката. Победителите и носителите на медалите ще бъдат обявени на тържествено закриване на 2 юли (четвъртък).

Отборът на България се състои от единадесет ученици - четири в малката възрастова група (до 16 г.) и седем в голямата (до 19 г.), като сред тях са петима ученици от варненската Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. Това са Тея Спирова, Лев Беленький, Огнян Добрев и Делян-Слав Мирев - IX клас и Звездемир Пенев - XII клас на МГ “Д-р Петър Берон”.

Участниците ще премерят своите географски умения и знания в три състезателни кръга, провеждани изцяло на английски език – официален език на турнира. Първият състезателен ден е писмен изпит с казуси и въпроси от различни области на географското познание. Вторият ден е посветен на теренна работа в неизвестна за участниците територия, където те ще демонстрират картографски умения, практически знания и наблюдателност. Третият кръг представлява мултимедиен тест с въпроси, придружени от визуални материали като снимки, графики и таблици.

Регламентът на Европейската олимпиада (за разлика от Международната олимпиада) разрешава участието на младша състезателна група (под 16-годишна възраст) и по този начин се създават предпоставки за развитие на подрастващото поколение млади географи. Събитието е не просто „генерална репетиция“ за Международната олимпиада по география (iGeo), която се провежда всяка година в края на юли или началото на август, но през годините са утвърждава като школа за млади географски таланти.

Участниците ще посетят нос Калиакра, Университетската ботаническа градина в Балчик, Аладжа манастир и Регионалния исторически музей във Варна. В рамките на олимпийската седмица ще се проведе и културна вечер, на която всяка държава ще представи своите национални традиции и култура.

Организатори на събитието са още МГ „Д-р Петър Берон“, Регионалното управление на образованието – Варна, Геолого-географския факултет (ГГФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). Домакини са МГ „Д-р Петър Берон“ и Международният дом на учения „Фредерик Жолио-Кюри“. Домакинстването е част от инициативата „Геодекада 2020-2029“ за популяризиране на географията в българското общество.

Редактор "Екип на Петел",

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