Над 1500 глобени за нарушения с тротинетки от началото на годината във Варна

Снимка: Пиксабей

400 шофьори, употребили алкохол, са регистрирани от началото на годината досега от пътната полиция във Варна.

142-ма са употребилите наркотици, а 173 са досъдебните производства срещу шофьори с над 1,2 промила алкохол. Това съобщи за Радио Варна главен инспектор Петко Камбуров - началник на сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в морската столица.

Над 109 500 са случаите на превишаване на скоростта, 1155 са глобените пешеходци за същия период.

Специализираните полицейски операции за проверка на пътуващите с тротинетки ще продължат до края на есента, информира още Камбуров.

1519 са глобените за различни нарушения с тротинетки досега.

