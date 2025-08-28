Над 1500 глобени за нарушения с тротинетки от началото на годината във Варна
Снимка: Пиксабей
400 шофьори, употребили алкохол, са регистрирани от началото на годината досега от пътната полиция във Варна.
142-ма са употребилите наркотици, а 173 са досъдебните производства срещу шофьори с над 1,2 промила алкохол. Това съобщи за Радио Варна главен инспектор Петко Камбуров - началник на сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция на МВР в морската столица.
Над 109 500 са случаите на превишаване на скоростта, 1155 са глобените пешеходци за същия период.
Специализираните полицейски операции за проверка на пътуващите с тротинетки ще продължат до края на есента, информира още Камбуров.
1519 са глобените за различни нарушения с тротинетки досега.
