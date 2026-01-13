Над 17 часа в Нови Искър остават без ток – на тъмно и студено

кадър: бТВ

От близо шест години част от град Нови Искър се бори с непрекъснато спиране на тока. За последно хората остават на тъмно над 17 часа. Случаят е от вчера.

Какви са причините за продължаващите аварии и как се живее без електричество, когато температурите са под нулата?

Хората разказват, че от години алармират електроразпределителното дружество за проблема.

Районът има сериозен приток на нови хора и електропреносната мрежа не може да понесе това натоварване. Затова според тях е нужна инвестиция в мрежата.

Хората разказват, че след сигнали и официални жалби получават един и същи отговор от дружеството – няма данни енергията да не е достатъчна. По думите им обаче на практика това не е така.

Жителите на Нови Искър разказват още, че в по-студените дни спирането на тока е ежедневие.

„Лампите не светят, те мижат. Това създава много проблеми“, разказа пред бТВ жена.

„Вчерашния ден изкарах под одеялото – без ток, без топла вода. 15 часа бойлерите не работят, парното не може да се запали. Търсим агрегати и това е всяка година от декември до края на февруари“, каза друга жителка на Нови Искър.

„Нито един електроуред не тръгва, когато падне напрежението. Той е в час пик е около 180 волта перманентно всеки божи ден“, казва друг жител.

Те призоваха електроразпределителното дружество да дойде и да замери тока след 18 часа, когато натоварването е най-голямо, за да видят, че има проблем.

От „Електрохолд“ заявиха, че проблемът се дължи и на прекаленото застрояване в годините. От дружеството посочват, че прекъсването е причинено от наводняване на трафопост от строителен обект. Предстои издаване на предписание на строителния обект за отстраняване на нередностите.

Клиентите с изгорели електроуреди трябва да подадат сигнал в 5-дневен срок до ЕРМ Запад в търговски център или по имейл на klienti@ermzapad.bg.

