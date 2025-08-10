реклама

Над 170 пожара са изгасени само за денонощие у нас

10.08.2025 / 08:40 1

снимка: Булфото

Потушени са 172 пожара за изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. При пожарите е пострадал един човек. 

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 11 в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в горски масиви, три в транспортни средства, един в селско стопанство, един в съоръжения на открито и три други. 

Без преки материални щети са възникнали 149 пожара. Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Регистрираните лъжливи повиквания са 12 на брой. 

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщават и за едно по-различно произшествие, при което 20:05 часа вчера е получено съобщение за пожар в къща в махала „Гъбарска" в град Троян, област Ловеч. При пожара е пострадал мъж на 80 г. с изгаряния. Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 37 секунди)
Рейтинг: 491936 | Одобрение: 89816
Правят пожари, страната гори и ги гасим....Не може ли повече превенция и ония горе да си размърдат дътата и да купят техника....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама