Над 1700 души ще гласуват в неделя за кмет на варненското село Гроздьово

Снимка: Гугъл мапс

Малко повече от 1700 души имат право да гласуват в неделя на частичните местни избори за кмет на село Гроздьово, Варненска област, съобщиха за БТА от Общинската избирателна комисия (ОИК) в Долни чифлик. Кандидатите са четирима, предава БТА.

Ангел Радев е издигнат от ВМРО – Българско национално движение, Елка Иванова е номинирана от коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, а Анко Димитров – от коалиция „БСП – Обединена левица“. На изборите за кмет се явява като независим кандидат и Мехмед Мехмед.

В селото ще работят три секционни избирателни комисии, допълниха от ОИК-Долни чифлик. Във всички ще има осигурено машинно гласуване.

Началото на изборния ден ще бъде поставено в 7:00 часа.

До частичните местни избори в Гроздьово се стигна, след като бившият кмет Ирхан Хасан подава оставка и със свое решение от 20 март тази година ОИК-Долни чифлик прекратява предсрочно пълномощията му.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!