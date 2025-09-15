Над 1700 студенти започват своето обучение в Медицинския университет във Варна

Снимка: Медицински университет - Варна

Повече от 1700 студенти започнаха днес своето обучение в Медицинския университет във Варна. Тържественото откриване на новата учебна година във висшето училище уважиха областният управител Андрияна Андреева, зам.-кметът Снежана Апостолова, ръководители на университети, на болнични заведения, на съдилища, общественици и много родители. Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Ясен Шинев от Варненската и Великопреславска митрополия.

Пътят, който сте избрали, не е лесен, медицинските науки изискват труд, отдаденост и постоянство, се обърна към първокурсниците ректорът на Медицинския университет проф. д-р Димитър Райков. По думите му младите хора ще срещнат много предизвикателства, но именно те ще ги изградят като подготвени и уверени професионалисти. Ректорът припомни, че на разположение на студентите са клиники, лаборатории, учебни бази, библиотеки, отлично подготвени преподаватели и ги призова да развиват своите таланти и в други области, които ги вдъхновяват. Райков поздрави преподавателите и изрази увереност, че отново ще имат поводи да се гордеят с отлични успехи, традиционни за университета.

По традиция при откриването на новата учебна година първокурсниците положиха клетва, с която поеха конкретни обещания към себе си, преподавателите и най-вече към бъдещите си пациенти, предава БТА. Отличниците от приемните изпити бяха облечени символично с бели престилки – знак за доверието и надеждата, които ще даряват след завършването си.

През настоящата година броят на кандидатите да учат в Медицински университет – Варна е бил по-висок от миналогодишния с 11 процента. Интересът към специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ също расте, като това е валидно не само за Варна, а и за филиалите на висшето училище в Шумен, Сливен и Велико Търново. От настоящата учебна година тези специалности вече са със статут на защитени и новоприетите по държавен прием младежи няма да плащат такса за обучение. Всички 188 места са запълнени.

През тази академична година в университета ще се обучават младежи в 35 специалности – 33 на български и две на английски език. Открита е и една нова – „Логопед“. Университетът реализира и пореден прием по направленията „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“, които изпълнява в партньорство с Военномедицинска академия – София, и Висшето военноморско училище във Варна.

В англоезичните програми са приети близо 400 младежи. Новоприетите студенти са от 54 държави. Най-много от тях са от Германия, Великобритания, Индия и Ирландия. За пръв във Варна ще изучават медицина младежи от Китай, Албания и Грузия.

Общият брой студенти в университета надхвърля 7000, от които около 1900 са чужденци.

