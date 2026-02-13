Над 18 хиляди ученици ще участват в допълнителни практики в реална работна среда

Булфото

Над 18 000 ученици са включени в допълнителни практики в реална работна среда. Това стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.

Изработени са 158 държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по нови професии, за да имат учениците повече умения и да могат гъвкаво да упражняват професиите на бъдещето. В изпълнение на мащабната реформа са утвърдени 204 типови учебни планове, до края на март ще са готови 155 изпитни програми за квалификация по нови професии и стартира работа по 3000 учебни програми, които ще са готови до септември, съобщават от Министерство на образованието.

Новите стандарти и новият Списък са изработени от създадените 20 секторни съвета в рамките на проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. В тях са привлечени представители на работодатели, висши училища, синдикати и гимназии. При отчитането на напредъка по проекта бе посочено, че освен ученически практики, вече 711 учители са били обучени в предприятия, а 3637 учители са включени в квалификация за дигитални и зелени умения.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев благодари на участниците в Консултативния съвет и подчерта, че е много важно при предстоящия държавен прием да се отстоява повишаването на броя професионалните паралелки в сравнение с профилираните. Той отбеляза, че са необходими нови и по-облекчени механизми за актуализиране на Списъка на професиите и на учебните програми в синхрон с динамиката на промените.

Началникът на кабинета на министъра инж. Таня Михайлова и партньорите отбелязаха удовлетворение от приетите важни нормативни документи в изключително кратки срокове. Тя подчерта, че основен приоритет остава повишаване на привлекателността на професионалното образование, което трябва да бъде първи и осъзнат избор на учениците за тяхната реализация. Директорът на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН Ваня Тивидошева информира членовете на КС, че и Европейската комисия е отчела успешно изпълнените ангажименти за реформи в България.

В заседанието участваха представители на министерствата на труда и социалната политика и на туризма, работодателски и браншови организации, НСИ, синдикати, експерти от Дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН и началници на РУО.

