Над 18-милионна държава предлага SMS да бъде признат за официална повиквателна във въоръжените сили

Пиксабей

Министерството на отбраната на Казахстан подготви поправки в правилата за организиране и провеждане на призоваването на граждани на военна служба, предаде националната новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Проектът цели уточняването на процедурата за организиране и провеждане на наборната военна служба на гражданите.

По-специално, той предвижда възможността за кандидатстване за отсрочка от наборна военна служба чрез портала за обществени услуги.

Освен това се предлага SMS съобщение до телефонния номер на гражданите, подлежащи на наборна военна служба, да бъде признато за форма на уведомление.

Документът е публикуван в интернет за обществено обсъждане до 9 септември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!