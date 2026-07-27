Над 1800 хектара земеделски земи са пострадали от бурите миналата седмица

Пиксабей

В периода 20–26 юли 2026 г. в общинските служби по земеделие са подадени 69 заявления за обследване на щети по земеделски култури, причинени от градушки, проливни дъждове и бури. По предварителни данни са засегнати над 1 800 ха земеделски площи в областите Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

В резултат на неблагоприятните климатични събития има пострадали площи със зърнени, зеленчукови и трайни насаждения, сред които царевица, слънчоглед, кориандър, тютюн, картофи, пипер, леща, орехови насаждения и други земеделски култури, съобщават от Министерство на земеделието.

Най-много заявления са подадени в област Ямбол-31, следвана от Варна-13, Благоевград-12 и Сливен-6. В останалите пет области са постъпили общо 7 заявления.

От ведомството припомнят, че експертните комисии към областните дирекции „Земеделие“ извършват обследване на място след постъпване на заявления от земеделските стопани. Документите се подават в срок до 10 работни дни от настъпването на неблагоприятното климатично събитие в съответната общинска служба по земеделие. Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, които са основание за последващо подпомагане съгласно действащата нормативна уредба.

Редактор "Екип на Петел",

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