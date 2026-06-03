Над 2,35 млн. души са потърсили съдействие от ОИЦ-Варна за 15 години

кадър: Гугъл мапс

От своето създаване до момента Областният информационен център (ОИЦ) – Варна е обслужил над 2 350 000 граждани, фирми, организации и представители на институции. Всички те са получили актуална и пълна информация на място и онлайн за възможностите за европейско финансиране. Центърът е организирал и провел 900 успешни публични събития във Варна и общините от областта, а посетителите на място в офиса са близо 400 000.



Тези резултати бяха отчетени по време на тържественото отбелязване на 15-годишнината от създаването на ОИЦ-Варна. На празничното събитие екипът представи успехите и постиженията на един от най-устойчивите проекти на Община Варна за периода от 2011 г. до днес, пише "Морето".



Областният информационен център – Варна е създаден през 2011 г. и е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Дейността на мрежата се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет.



ОИЦ-Варна предоставя експертна, навременна и безплатна информация за възможностите, които предлагат европейските фондове. Чрез хиляди консултации, стотици информационни събития и постоянна подкрепа за бизнеса, общините, неправителствените организации, научните среди и гражданите, екипът на центъра се е доказал като надежден партньор за успешното реализиране, популяризиране и разпознаване на европейските проекти.



През 2026 г. своята 15-годишнина отбелязва цялата мрежа от Областни информационни центрове в България, включително и ОИЦ-Варна, под надслова „15 години ОИЦ – свързваме идеи с възможности“.



Във Варна центърът се намира на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ № 2 (сградата на т.нар. „Козирка“, срещу Катедралата).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!