Над 20 000 билета са продадени за мача България - Испания

Снимка: БФС

От Българския футболен съюз обявиха, че над 20 000 са вече продадените билети за световната квалификация между България и Испания на 4 септември от 21:45 ч. на Националния стадион “Васил Левски” в София, предава БНР.

Всеки привърженик има право да закупи до 8 единични пропуска за срещата, а самите талони ще бъдат изпратени 48 часа преди двубоя на предварително посочен имейл.

Най-скъпи са ВИП пропуски за най-централните ложи, които са по 800 лева. За останалите места около тях цените са по 300 лева.

Билет за сектор "А" извън местата под козирката е 150 лева, а отсреща, в сектор "В", цената е 100 лв.

Зад вратите в секторите "Г" и "Б" ще се влиза за по 60 лв., а място в ъгловите сектори, наричани "лъвчетата", струва по 90 лева.

В продажба продължават да бъдат и билетите за благотворителното събитие “Заедно за децата”, организирано съвместно с фондация “Слънчеви деца 2024”, което ще се проведе на 2-3 септември на стадион “Юнак”.

