Над 20 000 души в Румъния искат и малолетните да носят наказателна отговорност

Снимка Пиксабей

Петиция, която иска наказателна отговорност от 10-годишна възраст за убийство, беше подписана от над 20 000 души в Румъния. Тя носи името "Законът Марио" и беше инициирана, след като 15-годишно момче от западния окръг Тимиш беше убито от други две деца - съответно на 15 и 13 години, съобщава новинарският сайт Хотнюз.

Престъплението е извършено в село Ченей вечерта на 19 януари, когато 13-годишният заподозрян подмамва 15-годишната жертва в дома си. Там се намира друго 15-годишно момче. Марио е убит с брадва и нож от двамата младежи, а трупът след опит за изгаряне е заровен в двора на къщата с помощта на още едно момче на 15 години. Всичките деца учат в едно и също училище, предава БТА.

Впоследствие 13-годишното дете прави самопризнания пред разследващите. Според следователите убийството е внимателно планирано и замислено още преди месец. Смята се, че мотивът е завист, тъй като Марио имал скъпи придобивки, включително електрическа тротинетка и АТВ. Пред прокурорите извършителите твърдят, че той ги е тормозил и заплашвал.

Днес двамата 15-годишни заподозрени бяха арестувани за 30 дни, докато 13-годишното дете беше оставено на свобода, тъй като все още не може да носи наказателна отговорност, посочва сайтът.

Петицията, озаглавена "Законът Марио", беше инициирана вчера от жителката на Тимишоара Лавиния Бихлер и призовава малолетните също да носят наказателна отговорност. Петицията цели внасяне на промени в Наказателния кодекс, така че извършителите на убийство да бъдат подвеждани под отговорност независимо от възрастта си, ако деянието е извършено съзнателно. Документът вече събра над 20 000 подписа.

Според инициаторката при настоящото законодателство малолетните под 14 години не са наказвани дори в случай на умишлено убийство, извършено с пряко намерение, обмисленост и осъзнатост, доказани чрез психиатрична експертиза. Затова 13-годишният заподозрян, смятан за "мозъка на престъплението", е на свобода и може да ходи на училище, отбелязва медията.

Петицията предлага наказателна отговорност от 10-годишна възраст за умишлено убийство, премахване на автоматичната безнаказаност на базата на възрастта при тежки престъпления, възможност за налагане на максимална присъда, включително доживотен затвор, при умишлено убийство, както и премахване на задължителното смекчаване на вината заради малолетие при изключително тежки случаи.

"В Румъния едно престъпление, извършено с умисъл, преднамереност и осъзнатост, може да остане ненаказано единствено поради възрастта на извършителя. Това трябва да спре. "Законът Марио" изисква нещо просто и справедливо: всеки, който убие съзнателно, трябва да носи наказателна отговорност, независимо от възрастта си", посочват инициаторите на страницата си във Фейсбук.

Законът в Румъния предвижда, че малолетни под 14 години не могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, а могат само да бъдат поставени под наблюдение и подложени на психологически консултации, отбелязва в. "Либертатя".

"Изглежда ми абсурдно, че не може да носи наказателна отговорност, защото ако довечера пак го ядоса някой съсед или друг някой, ще си каже: Ами ще го убия и този, щом така или иначе ще се измъкна и никой нищо не може да ми направи, защото съм малолетен и не отговарям пред закона. Всичко това е било планирано, мисля, че го осъзнава. Разбрах, че от месец е планирано всичко това", коментира пред изданието Алин Беринде, чичо на убития Марио.

Хотнюз отбелязва, че момчетата са признали за извършеното престъпление и са казали, че съжаляват. Двамата 15-годишни остават в предварителния арест, а 13-годишното момче е на свобода, след като било отведено за преглед в невропсихиатрична клиника в състояние на възбуда и лекарите предложили да бъде настанено там, но майката не се съгласила.

Чичото на Марио смята, че липсата на наказание за 13-годишното момче приканва към престъпления и други проблемни младежи, пише сайтът Зиаре.

"Трябва да се направи нещо спешно. Не утре, а днес... Един куп деца ще видят и ако ги дразни някой съсед, дядо, леля, съученик, могат да извършат подобни жестокости без да носят отговорност. Видели са, че едно лице на 13 години се измъква, значи могат да се измъкнат и те", предупреждава той.

Сайтът отбелязва, че жестокото престъпление в село Ченей е предизвикало "безпрецедентна" гражданска мобилизация и хиляди хора са подписали петицията, която иска от правителството и парламента да внесат промени в Наказателния кодекс, така че малолетието вече да не е основание за освобождаване от отговорност при толкова тежки престъпления.

