Над 20 000 кутии контрабандни цигари задържаха на МП "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници"

Над 20 000 кутии контрабандни цигари задържаха служители на МП "Капитан Андреево" при две отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция.

Единият случай е от 18 февруари, когато около обяд на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната групажна стока, по-голяма част от която панелни радиатори за баня и картонени изделия, от Турция за Франция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура. Анализът на изображението показва зони с подозрителна плътност.

При последвалия физически контрол митническите служители установяват, че в кутиите вместо панелни радиатори за баня, са укрити стекове с цигари. Открити са общо 10 630 кутии цигари без български акцизен бандерол, съобщават от Агенция "Митници".

Ден преди това - на 17 февруари, в друг товарен автомобил с турска регистрация, са задържани 10 000 кутии контрабандни цигари. Тютюневите изделия са били укрити в 5 сандъка, част от декларираната стока - мебели и части за тях. Стоката е била предназначена за страни от Западна Европа. Контрабандните тютюневи изделия са задържани. На шофьорите – турски граждани, са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.

Само преди седмица митническите служители на МП Капитан Андреево откриха близо 5 000 000 къса контрабандни цигари в камион, превозващ стока от Турция за Нидерландия.

