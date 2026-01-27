Над 20 ТИР-а е колоната от протестиращи превозвачи на ГКПП "Деве баир"

Пиксабей

Над 20 ТИР-а и влекачи е колоната от протестиращи превозвачи на граничния пункт със Северна Македония "Деве баир", съобщават пътуващи тази сутрин към България. Заради протеста час след полунощ беше ограничено преминаването в двете посоки през граничния пункт "Гюешево" за превозни средства над 3 тона и половина.

Не е натоварено движението през пункта в двете посоки тази сутрин, както и че машини почистват пътните платна заради завалелия сняг, предаде БНР.

На няколко отбивки преди пункта има екипи на "Гранична полиция", които имат готовност да създадат организация на изчакващите да преминат камиони, каквито на този етап няма.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!