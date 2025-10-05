Над 20 села в Трънско продължават да бедстват

Снимка: Община Трън

Над 20 села в Трънско са без ток вече 3 денонощия. Електроподаването към тях спря в четвъртък заради снега, който повали десетки дървета в региона, скъса жици и блокира пътища.

От Общината съобщиха за "По света и у нас", че 10 екипа на енергодружеството продължават да работят за възстановяване на електрозахранването.

Полицаи, пожарникари и доброволци носят храна, вода и лекарства на хората от селата, останали на тъмно и студено, предава БНТ.

Вода в Трън и населените места, които се захранват от помпената станция в село Банкя, вече има.

Останалите обаче са и без вода, тъй като помпените станции работят с ток. В социалните мрежи местните се оплакват от липсата на достатъчно екипи на терен и от бавната реакция на институциите.

От Община Трън по-рано обявиха:

Към 13:30 ч. на 05.10.2025 г. на територията на Община Трън положението е следното:

- възстановено е електрозахранването в село Банкя, помпената станция за водоснабдяването работи, подаването на вода към Трън е активно.

!!! ВАЖНО !!!

ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛИ ЗА ЛОКАЛНИ АВАРИИ КЪМ ЕРМ ЗАПАД НА ТЕЛЕФОН

0700 100 10

- към момента по всички главни и второстепенни пътища са отстранени падналите дървета, но все още има клони, които подлежат на премахване и извозване от пътните платна и банкети.

- към с. Ерул е НЕПРОХОДИМ пътя през с. Милкьовци. Работните групи ползват пътя от Брезник през Душинци.

- по маршрута Кожинци - Пътни дел - Пенкьовци също се шофира при зимни условия с повишено внимание!

Щабът и екипите от РДПБЗН, ЕРМ Запад, Община Трън, РПУ Трън, Държавно горско стопанство Трън и Областно пътно управление Перник продължават непрекъснато своята работа.

- проходимостта по направление от село Стайчовци в посока Вълча поляна - Дълга лука е при зимни условия с повишено внимание!

Все още от Стайчовци в посока горно Краище се работи за възстановяване на електроподаването.

- пътят от Секирица в посока Врабча - Драгоман е проходим при зимни условия с повишено внимание!

Електроподаването в с. Врабча е възстановено, с изключение на махала Маниш.

Сигналът на мобилните оператори е възстановен на 70%, все още има села без мобилен достъп.

