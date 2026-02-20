Над 200 000 домакинства без ток заради снежни бури в Австрия и Румъния
Пиксабей
Зимната обстановка доведе до сериозни затруднения в Австрия и Румъния, след като обилни снеговалежи и снежна буря причиниха транспортни проблеми и прекъсвания на електрозахранването.
Във Виена обилният снеговалеж възпрепятства излитането и кацането на десетки самолети. Част от сутрешните полети са отменени, а закъснения се очакват и след подновяването на въздушния трафик.
В съседна Румъния снежна буря доведе до затварянето на училища, сериозни проблеми с транспорта и прекъсване на електрозахранването. В Букурещ е обявен червен код заради влошената метеорологична обстановка.
Над 200 000 домакинства са без ток, а стотици дървета и електрически стълбове са повалени от силния вятър, предава бТВ.
