Над 200 борци взеха участие в Международния турнир по борба „Купа Варна 2025“

Снимки: Община Варна

Над 200 борци от цялата страна взеха участие в Международния турнир „Купа Варна 2025“. В надпреварата имаше представители на Девня, Аксаково, Долни чифлик, Провадия, както и гости от Самоков, Пловдив, Златица, Плевен, Оряхово, Шумен, Бургас, Търговище, Русе, Стара Загора, Хасково, Сандански, Ловеч, с. Острово, с. Глоджево, както и два отбора от Румъния.

„Купа Варна 2025“ се реализира по инициативата на варненските клубове по класическа борба – СК „Локомотив ‘93“ и по свободна борба СК „Спартак Варна 1971“ с подкрепата на Община Варна.

Спортният форум бе открит официално от заместник.-кметът Илия Коев, а гости на събитието бяха Кристиан Димитров – директор Дирекция „Спорт“, Юрджан Ахмед – директор на ОП „Спорт“, Евелина Янчева – директор на Спортно училище „Георги Бенковски“, Минко Христов – директор на ДКС и други.

Преди началото на състезанието почетни плакети за приноса си към този спорт в града, получиха Калоян Баев, Рамазан Рамазанов, Неделчо Панев и други спортни деятели.

Целта е възраждане на интереса към борбата, спорт, който традиционно носи успехи на Варна и България. Основните цели са: обединяване на усилията на клубовете по борба от Варна и региона, създаване на сцена за изява на младите таланти и възстановяване авторитета на Варна като силен център в този спорт.

В отборното класиране при класиците първи са домакините от СК „Локомотив-93“ (Варна), следвани от съставите на Бургас и СК „Ангел Войвода“ (Хасково). В свободната борба №1 е СК „Спартак“ (Варна) пред „Олимпиец“ (Търговище) и „Черноморец“ (Бургас).

Организаторите планират разширяване на международното участие с отбори от Македония, Турция, Гърция, Румъния, превръщане на турнира в мини "Балканиада", утвърждаване на две издания ежегодно — пролет и есен, включване на турнира в спортния календар на Община Варна и БФ Борба, участие на всички възрастови групи и селекция на най-перспективните състезатели.

Според члена на Обществения съвет по спорта проф. Огнян Къчев „Купа Варна“ дава шанс за откриване на деца от по-малките населени места, които могат да продължат своето развитие в Спортното училище във Варна, където има паралелки по свободна и класическа борба.

Заместник.-кметът Илия Колев и представители на Общината изразиха подкрепа и готовност да съдействат за превръщането на „Купа Варна“ в традиционен и престижен форум, който да възроди борбата като водещ спорт в града.

