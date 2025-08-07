Над 200 нови ловци в Североизтока, най-много – във Варна

Пиксабей

208 са новите ловци на територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП), които са издържали теоретичните и практическите изпити през това лято. Документи са подали 309 жители на областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич. 25 са дамите, които са пожелали да се сдобият с ловен билет, като 12 са издържали успешно изпитите, съобщават от СИДП.

През тази година най-много са новите ловци във Варна – 96, следвани от тези в Добрич – 70 и 28 в Нови пазар. В Шумен и Преслав през тестовете и стрелбите са преминали по 20 човека, в Попово – 18, в Тервел – 15, в Омуртаг и Паламара по 13, а 11 са търговищенците, които са показали добри познания по ЗЛОД, стрелба, животински свят и др.

Миналата година желаещите да станат ловци бяха 462, като 218 от тях се сдобиха с така желания билет, а 15 последователки на Артемида и Диана успяха да покрият всички изисквания на изпитващите.

През тази година лова на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина стартира на 9-ти август, припомнят от СИДП.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!