Над 200 сигнала за мазут по плажовете, МОСВ не отчита замърсяване

Стопкадър Нова Тв

Изготвен е анализ за резултатите от предприетите действия от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във Варна и Бургас след постъпилите сигнали за мазутни топчета по плажните ивици на българското Черноморие, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

За периода от 1 до 30 юни в РИОСВ – Бургас, РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) – Варна са постъпили близо 200 сигнала за наличие на замърсявания по плажните ивици. Най-много са регистрирани за плажове в общините Царево, Созопол, Приморско, Бургас, Поморие, Несебър, Бяла, Варна, Шабла, Аврен и Каварна. Анализът показва, че голяма част от сигналите се отнасят до едни и същи участъци, поради което реалният брой на засегнатите участъци е значително по-малък, предаде БГНЕС.

Всеки сигнал е проверен от експертите на РИОСВ и БДЧР. При извършените проверки не е установен брегови източник на замърсяването. Издадени са предписания към концесионерите и наемателите за своевременното почистване на засегнатите плажове, а за плажовете без концесионер - към съответните общини. Паралелно, официално е уведомена Изпълнителна агенция „Морска администрация" за предприемане на действия съобразно нейните компетентности.

Екипите на МОСВ продължават всекидневните проверки на терен и проследяват изпълнението на дадените предписания. До момента проверките показват своевременна реакция и активно поведение както от страна на концесионерите и наемателите на плажовете, така и от страна на местната власт.

При всеки нов сигнал за поява на нефтени топчета се извършва незабавна проверка. Експертите отчитат, че новопоявилите се нефтени топчета са резултат от периодично изхвърляне на стари мазутни остатъци от морето при определени хидрометеорологични условия, а не от непочистени замърсявания.

От началото на 2026 г. до момента в Басейнова дирекция – Варна са получени 12 сигнала за замърсяване на морските води с нефтопродукти, като 8 от тях са постъпили през юни. В отговор на ситуацията БДЧР разшири мониторинга на морските води и засили наблюдението по цялото българско Черноморие. Изследвани са проби от райони край Варна, Шабла, Лозенец, Поморие, курортен комплекс „Камчия", Обзор, Ахтопол и Царево за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, летливи органични съединения, бензен, толуен, етилбензен, стирен, полициклични ароматни въглеводороди и други показатели.

При нито една от проверките не е установен видим филм върху морската повърхност, а в нито една от изследваните проби не са отчетени концентрации на изследваните вещества над стандартите за качество на околната среда. Заключението на експертите е, че няма данни за активно нефтено замърсяване на морската вода.

Редактор "Екип на Петел",

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