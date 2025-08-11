Над 200 вторнични труса след силното земетресение в Турция

Пиксабей

Един човек загинал в силното земетресение в Турция в неделя привечер. Възрастният мъж е изваден от развалините на дома му, но по-късно починал в болница. Рухнали са общо 16 сгради, включително жилищни блокове. Ранени са 29 души, каза министърът на вътрешните работи.

Трусът беше с магнитуд 6,1 по Рихтер и епицентър на около 40 километра южно от регионалния център Балъ-Кесир. Земетресението беше усетено в Истанбул. Около 200 са регистрираните вторични трусове в района на епицентъра. Най-силният от тях бил с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер. Той е регистриран около 5 часа тази сутрин.

Извън пределите на Турция, земетресението е усетено още в България, Гърция, Кипър, Румъния и Северна Македония. По данни на Националния сеизмологичен център у нас трусът е бил усетен в Бургас, Ямбол, дори по високите етажи в Пловдив и Димитровград.

Според експертите опасност от ново силно земетресение в региона на Турция на този етап няма. Случилото се вчера обаче отново събуди спомените за катастрофалното земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, което удари Турция през 2023 година.

Има ли опасност за страната ни

„Напълно възможно е и у нас да има силен трус. За съжаление, все още прогнози на земетресения не могат да се правят. Търсят се предвестници и много са открити, но еднозначно определение е трудно да се направи. Турция е значително по-активна страна, доста по-силно се измества, отколкото България, но еднозначно определение е трудно да се направи”, коментира директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН проф. Николай Милошев, цитиран от Нова телевизия.

