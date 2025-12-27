Над 230 000 са продадените коли втора ръка у нас за тази година

снимка: Булфото

Продажбата на коли на старо в България процъфтява през 2025 г.

За първите 11 месеца у нас са регистрирани 231 267 употребявани леки автомобила - 5% ръст спрямо 2024 и цели 15% над резултата за същия период на "предкризисната" 2019 г. Това показва справка в регистрациите в МВР.

При най-популярните модели настъпват бавни, но необратими промени, но при марките съотношението на силите се запазва.

Volkswagen е най-големият бранд на вторичния пазар у нас, с 14.5% пазарен дял, пред Mercedes (12%), BMW (7.4%), Audi (7.1%), Toyota (5.3%) и Opel (5.1%).

Ако погледнем страните на произход на отделните марки, в България доминират германските коли (47%), пред японските (16%), френските (11%), американските (8%) и корейските (6%)

Българските купувачи се отдръпват от малките евтини автомобили и все повече клонят към премиум брандовете и към кросоувърите, пише още automedia.investor.bg.

А в най-високите сегменти на вторичния пазар се случва истински бум: всички луксозни марки, от Rolls-Royce до Lamborghini, имат шестцифрени ръстове в сравнение с 2019 година.

