Над 230 тона стоки от трети държави не са допуснати в страната през юни

Пиксабей

След извършен официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от Българската агенция по безопасност на храните през месец юни в страната не са допуснати 56 пратки с над 230 тона стоки с произход от трети държави. Проверките се извършват на одобрените гранични контролни пунктове при засилен контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в ЕС.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати, чай матча на прах с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А или афлатоксини, шамфъстък с микотоксини, както и кимион с високо съдържание на пиролизидинови алкалоиди, посочват от БАБХ.

При фитосанитарния контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им.

В категорията на продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратки с трайни съставни продукти.

Създадени са общо 47 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на Агенцията е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

Редактор "Екип на Петел",

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