Над 250 атлети от различни възрасти участваха в Щафетната обиколка на Радио Варна

Снимки: Община Варна

Над 250 атлети от различни възрасти премериха сили и бързина в 63-тото издание на традиционната Щафетна обиколка на Радио Варна. Събитието се организира ежегодно по повод националния празник - 3 март.

Кметът Благомир Коцев поздрави организаторите и участниците за празника и пожела успех на всички, които са се подготвили за състезанието. Той призова присъстващите на спортния празник да пазят традициите не само в спорта, а българските традиции въобще.

Надпреварата се провежда с подкрепа на Община Варна, която осигурява купи, медали и грамоти за победителите в отделните категории. Заместник-кметът Илия Коев и директорът на общинската дирекция „Спорт“ Кристиян Димитров наградиха призьорите в част от групите в лекоатлетическата щафета.

Състезанията се провеждат в четири дисциплини – бягане, колоездене, плуване и спортно катерене. Участват както състезатели от различни спортни клубове, така и любители на спорта, в това число деца и хора с увреждания. В тазгодишната щафета участваха и два отбора ветерани с общо 15 състезатели. Главен съдия на състезанието е Руслан Грозданов. В колоезденето се включиха 7 отбора със спортисти от Варна, Бургас, София, Поморие и Стара Загора.

Лекоатлетическата щафета на Радио Варна е най-мащабно спортно събитие за аматьори в града. То се организира от 1962 г. и оттогава само веднъж не се е състояло заради лоши метеорологични условия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!