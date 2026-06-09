Над 250 инцидента на прелези от началото на годината: Шофьори чупят бариери

Стопкадър бТВ

На 9 юни отбелязваме Международния ден за безопасно преминаване на железопътни прелези.

У нас се поддържат 722 железопътни прелеза, като 565 от тях са оборудвани с технически средства за сигнализация и защита, а останалите са обозначени с пътни знаци.

256 са случаите на удар в бариерни греди от началото на годината. При всички тези инциденти причината е неправилно преминаване от водачи на превозни средства.

„До тези инциденти се стига заради ниската култура на безопасност и движение от страна на шофьорите – особено тези на товарни автомобили. Статистиката показва, че това са повече шофьори от други държави“, обясни пред бТВ инж. Генчо Мирков, главен ревизор по безопасността на транспорта в НКЖИ.

„Шофьорите нарушават правилата като най-безцеремонни чупят гредите. Най-фрапиращият участък с тези инциденти е от Враца до Видин. Там има три-четири прелеза. Непрекъснато сме позиционирали дежурни лица, които да подменят бариерите“, каза Мирков.

Той припомни, че при спускането на бариерите задължително има звукова сигнализация и светят две червени светлини.

„В нормално положение на натоварените прелези има монтиран допълнителен фар отдолу с лунна бяла мигаща светлина, която показва на шофьорите, че прелезът е отворен за преминаване“, обясни инж. Генчо Мирков.

Редактор "Екип на Петел",

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